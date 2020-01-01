Доллар продолжает пике, евро уже дороже 30 грн: Курс валют на 9 июня
Нацбанк установил официальный курс валют на 9 июня.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 9 июня на отметке в 26,60 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 9 копеек за сутки. Об этом сказано на сайте НБУ.
Отметим, что доллар теряет в цене седьмой банковский день подряд. Евро при этом установлен на отметке 30,15 грн, что на 16 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 9 июня:
- 100 долларов США - 2660 грн (-9 коп.)
- 100 евро - 3015 грн (+16 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.
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