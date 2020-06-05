Курс валют на 9 июня: Доллар продолжает пике, евро уже дороже 30 грн
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 9 июня на отметке в 26,60 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 9 копеек за сутки. Об этом сказано на сайте НБУ.
Отметим, что доллар теряет в цене седьмой банковский день подряд. Евро при этом установлен на отметке 30,15 грн, что на 16 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 9 июня:
- 100 долларов США - 2660 грн (-9 коп.)
- 100 евро - 3015 грн (+16 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Курс в банках
Доллар:
- Покупка – 26,50 грн/$
- Продажа – 26,73 грн/$
Евро:
- Покупка – 29,80 грн/€
- Продажа – 30,35 грн/€
Курс на межбанке
Доллар:
- Покупка – 26,58 грн/$
- Продажа – 26,61 грн/$
Евро:
- Покупка – 30,04 грн/€
- Продажа – 30,07 грн/€
Курс в обменниках
Доллар:
- Покупка – 26,61 грн/$
- Продажа – 26,65 грн/$
Евро:
- Покупка – 29,73 грн/€
- Продажа – 29,81 грн/€
Курс на черном рынке
Доллар:
Покупка – 26,40 грн/$
Продажа – 26,85 грн/$
Евро:
- Покупка – 29,70 грн/€
- Продажа – 30,40 грн/€
Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.
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