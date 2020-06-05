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Курс валют на 9 июня: Доллар продолжает пике, евро уже дороже 30 грн

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Нацбанк установил официальный курс валют на 9 июня.
Нацбанк установил официальный курс валют на 9 июня
Нацбанк установил официальный курс валют на 9 июня
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 9 июня на отметке в 26,60 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 9 копеек за сутки. Об этом сказано на сайте НБУ.

Отметим, что доллар теряет в цене седьмой банковский день подряд. Евро при этом установлен на отметке 30,15 грн, что на 16 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 9 июня:

  • 100 долларов США - 2660 грн (-9 коп.)
  • 100 евро - 3015 грн (+16 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 9 июня
Нацбанк установил официальный курс валют на 9 июня
НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 9 июня
Нацбанк установил официальный курс валют на 9 июня
НБУ

Курс в банках

Доллар:

  • Покупка – 26,50 грн/$
  • Продажа – 26,73 грн/$

Евро:

  • Покупка – 29,80 грн/€
  • Продажа – 30,35 грн/€

Курс валют на 9 июня: Доллар продолжает пике, евро уже дороже 30 грн
Курс валют на 9 июня: Доллар продолжает пике, евро уже дороже 30 грн
Скриншот

Курс валют на 9 июня: Доллар продолжает пике, евро уже дороже 30 грн
Курс валют на 9 июня: Доллар продолжает пике, евро уже дороже 30 грн
Скриншот

Курс на межбанке

Доллар:

  • Покупка – 26,58 грн/$
  • Продажа – 26,61 грн/$

Евро:

  • Покупка – 30,04 грн/€
  • Продажа – 30,07 грн/€

Курс валют на 9 июня: Доллар продолжает пике, евро уже дороже 30 грн
Курс валют на 9 июня: Доллар продолжает пике, евро уже дороже 30 грн
Скриншот

Курс в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 26,61 грн/$
  • Продажа – 26,65 грн/$

Евро:

  • Покупка – 29,73 грн/€
  • Продажа – 29,81 грн/€

Курс валют на 9 июня: Доллар продолжает пике, евро уже дороже 30 грн
Курс валют на 9 июня: Доллар продолжает пике, евро уже дороже 30 грн
Скриншот

Курс валют на 9 июня: Доллар продолжает пике, евро уже дороже 30 грн
Курс валют на 9 июня: Доллар продолжает пике, евро уже дороже 30 грн
Скриншот

Курс на черном рынке

Доллар:

Покупка – 26,40 грн/$

Продажа – 26,85 грн/$

Евро:

  • Покупка – 29,70 грн/€
  • Продажа – 30,40 грн/€

Курс валют на 9 июня: Доллар продолжает пике, евро уже дороже 30 грн
Курс валют на 9 июня: Доллар продолжает пике, евро уже дороже 30 грн
Скриншот

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.

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Теги: курс валют, гривна, доллар, евро, котировки
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