Изменения в Кодекс Украины по вопросам банкротства поддержало конституционное большинство народных депутатов.

ВР ввела мораторий на банкротство органов власти и бюджетных организаций Евгения Кравчук/Facebook

Верховная Рада приняла в целом Закон №2276 “Про внесение изменений в Кодекс Украины по вопросам банкротства“. За соответствующее решение проголосовали 303 народных депутата, сообщается на сайте украинского парламента.

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Документом, в частности, вводится мораторий на банкротство органов государственной власти и местного самоуправления, а также бюджетных учреждений и организаций.

“(Законом - Ред.) устраняются недостатки Кодекса и устанавливаются нормы, не допускающие открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций для недопущения нарушения норм Конституции Украины“, - говорится в сообщении.

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Кроме того, законом регулируется назначение хозяйственными судами по делам о банкротстве распорядителей имущества или управляющих реструктуризацией.

Назначение распорядителей судами будет временным - до введения в эксплуатацию Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы для выбора управляющих.

Напомним, что СБУ нагрянула в главный киноархив страны после заявления о банкротстве.