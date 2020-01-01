Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВР ввела мораторий на банкротство органов власти и бюджетных организаций

Комментариев: 0
Изменения в Кодекс Украины по вопросам банкротства поддержало конституционное большинство народных депутатов.
ВР ввела мораторий на банкротство органов власти и бюджетных организаций
ВР ввела мораторий на банкротство органов власти и бюджетных организаций
Евгения Кравчук/Facebook

Верховная Рада приняла в целом Закон №2276 “Про внесение изменений в Кодекс Украины по вопросам банкротства“. За соответствующее решение проголосовали 303 народных депутата, сообщается на сайте украинского парламента.

Читай также: Минюст назвал ТОП-5 должников по выплате зарплат в Украине

Документом, в частности, вводится мораторий на банкротство органов государственной власти и местного самоуправления, а также бюджетных учреждений и организаций.

“(Законом - Ред.) устраняются недостатки Кодекса и устанавливаются нормы, не допускающие открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций для недопущения нарушения норм Конституции Украины“, - говорится в сообщении.

Читай также: Счета Суспильного арестованы

Кроме того, законом регулируется назначение хозяйственными судами по делам о банкротстве распорядителей имущества или управляющих реструктуризацией.

Назначение распорядителей судами будет временным - до введения в эксплуатацию Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы для выбора управляющих.

Напомним, что СБУ нагрянула в главный киноархив страны после заявления о банкротстве.

Поделись:
Теги: Верховная Рада, банкротство, органы власти, мораторий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь