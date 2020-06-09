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Нефть на мировых рынках слегка подорожала

Комментариев: 3
По результатам предыдущих торгов мировые цены на нефть несколько упали.
Нефть на мировых рынках слегка подорожала
Нефть на мировых рынках слегка подорожала
depositphotos.com

Мировые цены на нефть во вторник слабо растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:12 по Киеву августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures по $40,84 за баррель - на 0,1% дороже, чем на закрытие предыдущей сессии

Тем временем июльские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,39% - до $38,34 за баррель.

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По результатам предыдущих торгов мировые цены на нефть несколько упали из-за отказа Саудовской Аравии, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов добровольно продлить ограничение добычи.

Тем не менее, по прогнозам аналитиков, “черное золото“ постепенно будет дорожать по мере увеличения экономической активности и восстановления спроса на сырье.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войска, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  09.06.2020, 11:39
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гость
Школота, иди просрись на цензор - там таким "грамотеям" даунитам самое место
гость  (аноним)  09.06.2020, 11:37
Оценка:  0
гость
сори -
гость  (аноним)  09.06.2020, 11:36
Оценка:  0
гость
Откуда такие цифры? Только вчера смотрел итоги торгов по нефти - июльские контракты на марку юралс по 42,36(%
гость  (аноним)  09.06.2020, 11:33
Оценка:  0
гость
Карочи прикол залител вчира. На сауне мы с Михой, Гогой, Эдом и Анастасии eбaли телак. Рядом отдыхала ещё кампаха с телами. Карочи наeбeнились в нармуль,познакомились и чирес час уже eблись всей талпой. Вышло 8х8 eбля.амв концы мы с Эдом тёлкам в сумки кинули гaндoны с канчой.аххахх. во сюрпрацз)
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