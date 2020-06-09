Нефть на мировых рынках слегка подорожала

По результатам предыдущих торгов мировые цены на нефть несколько упали.

Мировые цены на нефть во вторник слабо растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:12 по Киеву августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures по $40,84 за баррель - на 0,1% дороже, чем на закрытие предыдущей сессии

Тем временем июльские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,39% - до $38,34 за баррель.

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По результатам предыдущих торгов мировые цены на нефть несколько упали из-за отказа Саудовской Аравии, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов добровольно продлить ограничение добычи.

Тем не менее, по прогнозам аналитиков, “черное золото“ постепенно будет дорожать по мере увеличения экономической активности и восстановления спроса на сырье.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войска, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.