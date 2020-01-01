На данный момент срок действия санкций Евросоюза в отношении Крыма завершается 23 июня.

10 июня постоянные представители стран Европейского Союза примут положительное решение о продлении “крымских“ санкций против России еще на год. Об этом в Twitter сообщил журналист “Радио Свобода“ Рикард Джозвяк.

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“Послы Евросоюза в среду дадут зеленый свет продлению запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год“, - написал Джозвяк.

Послы ЕС в среду дадут добро продлению "крымских" санкций против РФ - СМИ Скриншот

Как известно, санкциями Европейского Союза запрещается импорт в Евросоюз товаров из АР Крым и г. Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, а также предоставление туристических услуг на полуострове. Так, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты.

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Кроме того, под запретом оказался экспорт определенных товаров и технологий в Крым в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

На данный момент срок действия санкций Евросоюза в отношении Крыма завершается 23 июня.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель считает, что нужно продолжать санкции против России, пока не будет прогресса в реализации минских соглашений.