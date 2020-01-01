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Аваков просит 2,6 млрд из "антикоронавирусного фонда" на доплаты подчиненным

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Деньги должны направить на доплаты полицейским, нацгвардейцам, пограничникам и медработникам.
Аваков просит 2,6 млрд из "антикоронавирусного фонда" на доплаты МВД
Аваков просит 2,6 млрд из "антикоронавирусного фонда" на доплаты МВД
МВД Украины

Министерство внутренних дел обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю о предоставлении около 2,6 млрд грн на доплаты сотрудникам МВД на время карантина. Об этом сообщает организация StateWatch со ссылкой на официальное письмо ведомства.

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В частности, в МВД отмечают, что “средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения“.

Кроме того, в министерстве попросили 171 млн грн на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающих помощь больным COVID-19 в медицинских учреждениях МВД.

Аваков просит 2,6 млрд из
Аваков просит 2,6 млрд из "антикоронавирусного фонда" на доплаты МВД
statewatch.org.ua

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В StateWatch напомнили, что Государственное управление делами обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выделить медицинским учреждениям для топ-чиновников, в том числе известной больнице “Феофания“, дополнительно 23,4 млн грн на противодействие распространению коронавируса COVID-19.

Напомним, что Кабмин создал фонд борьбы с COVID в 100 млрд грн.

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Теги: Аваков, МВД, коронавирус, доплата, Шмыгаль
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