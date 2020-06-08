Всемирный банк предрек глубочайшее падение со времен Второй мировой

Сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.

Падение мировой экономики в 2020 году в связи с пандемией коронавируса составит 5,2%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка “Перспективы мировой экономики“ за июнь 2020 года, сообщает Экономическая правда.

Читай также: Большой кризис. Как его переживет экономика Украины?

В частности, согласно прогнозу Всемирного банка, падение мировой экономики в этом году станет самым глубоким со времен Второй мировой войны. При этом сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.

“В странах с развитой экономикой в 2020 году ожидается снижение экономической активности на 7%. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в этом году прогнозируется спад на 2,5% - первая всеобъемлющая рецессия в этой группе стран, как минимум, за 60 лет“, - говорится в сообщении.

Читай также: В НБУ ухудшили прогноз падения украинской экономики в 2020 году

При этом во Всемирном банке ожидают, что, в случае развития событий по пессимистическому сценарию, в этом году мировую экономику ожидает падение на 8%, а в 2021 году - вялое восстановление на немногим более 1%.

Напомним, что в Кабмине назвали уровень падения экономики Украины за январь-апрель.