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Всемирный банк предрек глубочайшее падение со времен Второй мировой

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Сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.
Всемирный банк предрек глубочайшее падение со времен Второй мировой
Всемирный банк предрек глубочайшее падение со времен Второй мировой
vsemirnyjbank.org

Падение мировой экономики в 2020 году в связи с пандемией коронавируса составит 5,2%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка “Перспективы мировой экономики“ за июнь 2020 года, сообщает Экономическая правда.

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В частности, согласно прогнозу Всемирного банка, падение мировой экономики в этом году станет самым глубоким со времен Второй мировой войны. При этом сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.

“В странах с развитой экономикой в 2020 году ожидается снижение экономической активности на 7%. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в этом году прогнозируется спад на 2,5% - первая всеобъемлющая рецессия в этой группе стран, как минимум, за 60 лет“, - говорится в сообщении.

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При этом во Всемирном банке ожидают, что, в случае развития событий по пессимистическому сценарию, в этом году мировую экономику ожидает падение на 8%, а в 2021 году - вялое восстановление на немногим более 1%.

Напомним, что в Кабмине назвали уровень падения экономики Украины за январь-апрель.

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Теги: Всемирный банк, экономический кризис, ВВП, Рецессия, COVID-19
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