Минэкономики могут разделить на два министерства - СМИ
В Кабинете министров не исключают отделения Министерства аграрной политики от Министерства экономического развития и торговли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в “команде Зеленского“.
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Так, согласно сообщению, в комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики недовольны руководителем Минэкономики Игорем Петрашко. Большинство членов этого комитета представляют фракцию “Слуга народа“.
“Вероятно, заглушить эти разногласия можно будет за счет разделения Минэкономики и Минагро, которое может состояться в ближайшее время“, - сообщил собеседник издания.
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При этом сам Петрашко заявил, что его отношения с фракцией “Слуга народа“ “находятся в абсолютно нормальной, рабочей и конструктивной плоскости“.
Напомним, что Кабинет министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства.
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