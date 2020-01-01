В "аграрном" комитете ВР недовольны министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Петрашко.

Минэкономики могут разделить на два министерства - СМИ depositphotos.com

В Кабинете министров не исключают отделения Министерства аграрной политики от Министерства экономического развития и торговли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в “команде Зеленского“.

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Так, согласно сообщению, в комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики недовольны руководителем Минэкономики Игорем Петрашко. Большинство членов этого комитета представляют фракцию “Слуга народа“.

“Вероятно, заглушить эти разногласия можно будет за счет разделения Минэкономики и Минагро, которое может состояться в ближайшее время“, - сообщил собеседник издания.

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При этом сам Петрашко заявил, что его отношения с фракцией “Слуга народа“ “находятся в абсолютно нормальной, рабочей и конструктивной плоскости“.

Напомним, что Кабинет министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства.