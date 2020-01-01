Киев взлетел в рейтинге самых дорогих городов для эмиграции
Киев поднялся на 106 место в ежегодном рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов, составленном международной консалтинговой компанией Mercer.
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Согласно сообщению, в предыдущем рейтинге украинская столица занимала 150 место. Теперь Киев делит 106 место с Лиссабоном (Португалия) и Гамбургом (Германия).
Пятерку самых дорогих городов в мире для эмигрантов составили:
- Гонконг (специальный административный район Китая)
- Ашхабад (Туркменистан)
- Токио (Япония)
- Цюрих (Швейцария)
- Сингапур
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Замыкают рейтинг Тунис, Виндхук (Намибия), Бишкек (Кыргызстан), Такшент (Узбекистан) и Карачи (Пакистан).
Сообщается, что при составлении рейтинга учитывались колебания курса валют, инфляция и цены на жилье.
Напомним, что Киев стал городом с самым грязным воздухом на планете.
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