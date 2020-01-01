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Киев взлетел в рейтинге самых дорогих городов для эмиграции

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В ТОП-5 рейтинга вошли Гонконг, Ашхабад, Токио, Цюрих и Сингапур.
Киев взлетел в рейтинге самых дорогих городов для эмиграции
Киев взлетел в рейтинге самых дорогих городов для эмиграции
depositphotos.com

Киев поднялся на 106 место в ежегодном рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов, составленном международной консалтинговой компанией Mercer.

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Согласно сообщению, в предыдущем рейтинге украинская столица занимала 150 место. Теперь Киев делит 106 место с Лиссабоном (Португалия) и Гамбургом (Германия).

Пятерку самых дорогих городов в мире для эмигрантов составили:

  • Гонконг (специальный административный район Китая)
  • Ашхабад (Туркменистан)
  • Токио (Япония)
  • Цюрих (Швейцария)
  • Сингапур

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Замыкают рейтинг Тунис, Виндхук (Намибия), Бишкек (Кыргызстан), Такшент (Узбекистан) и Карачи (Пакистан).

Сообщается, что при составлении рейтинга учитывались колебания курса валют, инфляция и цены на жилье.

Напомним, что Киев стал городом с самым грязным воздухом на планете.

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Теги: Киев, эмиграция, стоимость жизни
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