В ТОП-5 рейтинга вошли Гонконг, Ашхабад, Токио, Цюрих и Сингапур.

Киев взлетел в рейтинге самых дорогих городов для эмиграции depositphotos.com

Киев поднялся на 106 место в ежегодном рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов, составленном международной консалтинговой компанией Mercer.

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Согласно сообщению, в предыдущем рейтинге украинская столица занимала 150 место. Теперь Киев делит 106 место с Лиссабоном (Португалия) и Гамбургом (Германия).

Пятерку самых дорогих городов в мире для эмигрантов составили:

Гонконг (специальный административный район Китая)

Ашхабад (Туркменистан)

Токио (Япония)

Цюрих (Швейцария)

Сингапур

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Замыкают рейтинг Тунис, Виндхук (Намибия), Бишкек (Кыргызстан), Такшент (Узбекистан) и Карачи (Пакистан).

Сообщается, что при составлении рейтинга учитывались колебания курса валют, инфляция и цены на жилье.

Напомним, что Киев стал городом с самым грязным воздухом на планете.