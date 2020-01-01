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НБУ выручил за сувенирные банкноты почти полмиллиона

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Во время электронного биржевого аукциона было реализовано 40 банкнот номиналом 1000 гривен.
НБУ выручил за сувенирные 1000-гривенные банкноты почти полмиллиона
НБУ выручил за сувенирные 1000-гривенные банкноты почти полмиллиона
НБУ

Национальный банк Украины реализовал 40 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1 тыс грн во время электронного биржевого аукциона. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Согласно сообщению, участниками аукциона были приобретены все выставленные на продажу банкноты. Общая сумма выручки составила более 447 тыс грн.

“Во время первых торгов было реализовано 20 лотов по одной серебряной банкноте в каждом лоте, во время вторых торгов - 10 лотов по две серебряные банкноты в каждом лоте“, - говорится в сообщении Нацбанка.

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Как известно, Национальный банк Украины 20 мая 2020 выпустил сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года. На лицевой стороне банкноты изображен портрет первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского, на обратной стороне - здание Президиума Национальной академии наук Украины.

Напомним, что 10-гривенная монета появилась в обращении.

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Теги: банкноты, НБУ, 1000 гривен, аукцион
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