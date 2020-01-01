Нацбанк установил официальный курс валют на 10 июня.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 10 июня на отметке в 26,64 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 9 копеек за сутки. Об этом сказано на сайте НБУ.

Отметим, что доллар подорожал впервые с начала лета. Евро при этом установлен на отметке 30,09 грн, что на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 10 июня:

100 долларов США - 2664 грн (+4 коп.)

100 евро - 3009 грн (-6 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 10 июня: доллар немного подорожал, евро упал в цене НБУ

Курс валют на 10 июня: доллар немного подорожал, евро упал в цене НБУ

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.