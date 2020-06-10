Нефть в среду существенно упала в цене

Инвесторы обеспокоены информацией о переизбытке сырья в США.

Мировые цены на элитные марки нефти в среду снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:22 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на 1,29% - до 40,65 доллара за баррель. В то же время цена июльских фьючерсов на нефть WTI упала на 1,64% - до 38,30 доллара за баррель.

Аналитики связывают снижение цен на “черное золото“ информацией Американского института нефти. По его данным, запасы сырья в США по итогам предыдущей недели увеличились на 8,4 миллиона баррелей.

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В то же время некоторые эксперты считают, что нефть дешевеет в рамках коррекции и фиксации прибыли после активного подорожания в начале недели. Рост цен произошел после того, как ОПЕК+ объявил о продлении нынешних сокращений добычи сырья до конца следующего месяца.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войска, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.