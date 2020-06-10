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Нефть в среду существенно упала в цене

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Инвесторы обеспокоены информацией о переизбытке сырья в США.
Нефть в среду существенно упала в цене
Нефть в среду существенно упала в цене
depositphotos.com

Мировые цены на элитные марки нефти в среду снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:22 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на 1,29% - до 40,65 доллара за баррель. В то же время цена июльских фьючерсов на нефть WTI упала на 1,64% - до 38,30 доллара за баррель.

Аналитики связывают снижение цен на “черное золото“ информацией Американского института нефти. По его данным, запасы сырья в США по итогам предыдущей недели увеличились на 8,4 миллиона баррелей.

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В то же время некоторые эксперты считают, что нефть дешевеет в рамках коррекции и фиксации прибыли после активного подорожания в начале недели. Рост цен произошел после того, как ОПЕК+ объявил о продлении нынешних сокращений добычи сырья до конца следующего месяца.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войска, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.06.2020, 10:29
Оценка:  +3
гость
Как только новость про нефть, так постоянно какой-то опущенный российский педофил гадит.
Как же жестко у них подгорает от проблем с нефтью, что таким конченым дерьмом набрасывать стали.
Такая конченая работа теперь у путинских пропагaндонов и опущенцев - гадить как они трахают детей, срут и блюют.
гость  (аноним)  10.06.2020, 10:15
Оценка:  -5
гость
Ребзя у меня вчира болт упал. Ооо пиздoc на сауни залител. Перебрал с водкой и када телки приехали у меня так и не встал. Телки атсасывали и вдваем но ниxyя не вышло.от напряжения мучило живот,хотел шептуна пустить,но абасрался жидкачем и тёлку забрызгал гавном. От где пиздa, а ни нефть
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