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Названы лучшие монеты Украины 2019 года

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Победителей выбирали представители НБУ, НАН Украины, эксперты по изобразительному искусству и нумизматике.
Названы лучшие монеты Украины 2019 года
Названы лучшие монеты Украины 2019 года
НБУ

Стали известны победители конкурса “Лучшая монета Украины“ за 2019 год. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Так, в номинации “Лучшая монета года“ победу одержал набор из четырех памятных монет из серебра “Пектораль“ номиналом 10 гривен каждая. Авторы эскизов этих монет-победительниц - художница Наталья Фандикова, скульпторы Анатолий и Владимир Демьяненко. Программное моделирование осуществил Виталий Андриянов.

Названы лучшие монеты Украины 2019 года
Названы лучшие монеты Украины 2019 года
НБУ

В номинации “Лучшее раскрытие темы“ победителем стала памятная 5-гривенная монета из нейзильбера “Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины“. Авторы эскизов этой монеты - художники Владимир Таран, Александр и Сергей Харуки, скульпторы - Святослав Иваненко и Владимир Демьяненко.

Названы лучшие монеты Украины 2019 года
Названы лучшие монеты Украины 2019 года
НБУ

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В этом году победителей среди памятных монет, вышедших в финал конкурса, выбирали представители НБУ, НАН Украины, Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, национальных музеев, эксперты по изобразительному искусству и нумизматике.

Напомним, что в Украине появится памятная монета в честь победы над нацизмом.

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Теги: НБУ, монеты, нумизматика
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