Победителей выбирали представители НБУ, НАН Украины, эксперты по изобразительному искусству и нумизматике.

Стали известны победители конкурса “Лучшая монета Украины“ за 2019 год. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Так, в номинации “Лучшая монета года“ победу одержал набор из четырех памятных монет из серебра “Пектораль“ номиналом 10 гривен каждая. Авторы эскизов этих монет-победительниц - художница Наталья Фандикова, скульпторы Анатолий и Владимир Демьяненко. Программное моделирование осуществил Виталий Андриянов.

Названы лучшие монеты Украины 2019 года НБУ

В номинации “Лучшее раскрытие темы“ победителем стала памятная 5-гривенная монета из нейзильбера “Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины“. Авторы эскизов этой монеты - художники Владимир Таран, Александр и Сергей Харуки, скульпторы - Святослав Иваненко и Владимир Демьяненко.

Названы лучшие монеты Украины 2019 года НБУ

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В этом году победителей среди памятных монет, вышедших в финал конкурса, выбирали представители НБУ, НАН Украины, Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, национальных музеев, эксперты по изобразительному искусству и нумизматике.

Напомним, что в Украине появится памятная монета в честь победы над нацизмом.