Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МВФ ухудшил прогноз падения украинской экономики: Подробности

Комментариев: 0
В Фонде ожидают, что экономика Украины перейдет к вялому росту только в 2021 году.
МВФ ухудшил прогноз падения украинской экономики
МВФ ухудшил прогноз падения украинской экономики
depositphotos.com

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%. Об этом сообщается на сайте МВФ в материале об утверждении 18-месячной программы сотрудничества с Украиной.

Читай также: В Раде объяснили причину не разглашения условий меморандума с МВФ

В частности, согласно обновленному прогнозу Фонда, украинская экономика в нынешнем году уменьшится на 8,2%, а не на 7,7%, как предполагалось ранее.

Кроме того МВФ прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 1,1% (ранее прогнозировалось 3,6%). В 2022 году, по мнению экспертов Фонда, рост украинской экономики составит 3%.

МВФ ухудшил прогноз падения украинской экономики
МВФ ухудшил прогноз падения украинской экономики
imf.org

Читай также: МВФ является надежным партнером - Зеленский

Напомним, что 9 июня Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил кредит Украине в размере пять миллиардов долларов. Первые 2,1 миллиарда долларов Киев получит уже в июне. Остальные средства планируют выделить еще четырьмя траншами. Программа кредитования рассчитана на 18 месяцев.

Поделись:
Теги: МВФ, ВВП Украины, прогнозы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь