МВФ ухудшил прогноз падения украинской экономики: Подробности

В Фонде ожидают, что экономика Украины перейдет к вялому росту только в 2021 году.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%. Об этом сообщается на сайте МВФ в материале об утверждении 18-месячной программы сотрудничества с Украиной.

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В частности, согласно обновленному прогнозу Фонда, украинская экономика в нынешнем году уменьшится на 8,2%, а не на 7,7%, как предполагалось ранее.

Кроме того МВФ прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 1,1% (ранее прогнозировалось 3,6%). В 2022 году, по мнению экспертов Фонда, рост украинской экономики составит 3%.

МВФ ухудшил прогноз падения украинской экономики imf.org

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Напомним, что 9 июня Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил кредит Украине в размере пять миллиардов долларов. Первые 2,1 миллиарда долларов Киев получит уже в июне. Остальные средства планируют выделить еще четырьмя траншами. Программа кредитования рассчитана на 18 месяцев.