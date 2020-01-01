МВФ уже отправил первый транш Украине - представитель Фонда

$2,1 млрд будут на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах.

Первый транш Международного валютного фонда по новой кредитной программе stand-by уже отправлен на счета украинского правительства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

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“Первый транш в размере 2,1 млрд долларов уже направлен в Украину - будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах“, - написал Рашохан.

Он также отметил, что утвержденная МВФ кредитная программа для Украины стала самой большой программой, которую фонд согласовал с начала коронакризиса.

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Кроме того, по словам представителя Украины в МВФ, это первая структурная программа Фонда с начала кризиса. До этого МВФ согласовал только программы экстренного финансирования для поддержки стран, пострадавших от коронавируса.

Напомним, что МВФ одобрил кредит Украине в размере пять миллиардов долларов.