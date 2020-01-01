Сколько стоит проведение референдума в Украине - эксперт

Расходы на референдум будут не меньшими, чем на проведение всеукраинских выборов.

Проведение консультативного референдума обойдется Украине как минимум в 2 млрд грн. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала координатор гражданской сети “Опора“ Ольга Айвазовская.

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По ее словам, консультативный референдум потерял свою ценность. По мнению эксперта, такой инструмент был эффективен, когда широкого распространения не имели социологические исследования.

“В нашем случае это некий атавизм. Ведь государство будет финансировать референдум. Выборы у нас обходятся примерно в два миллиарда гривен - и расходы на проведение референдума не будут меньше“, - считает Айвазовская.

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Как известно, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №3612 “О народовластии через всеукраинский референдум“. Документ зарегистрирован в парламенте 9 июня. При этом глава государства определил законопроект как неотложный.

Напомним, что Украина может привлечь швейцарский опыт в использовании референдумов как элемента народовластия, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.