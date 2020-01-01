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Кабмин ввел мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года - СМИ

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В Минэкономики прокомментировали возможность увеличения акциза на сжиженный газ.
Кабмин ввел мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года - СМИ
Кабмин ввел мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года - СМИ
depositphotos.com

Кабинет министров Украины вводит мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года. Об этом говорится в ответе Минэкономики на запрос относительно возможного увеличения акциза на сжиженный газ, сообщает РБК-Украина.

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В документе, в частности, говорится, что любое повышение налогов на все виды топлива будет противоречить стратегии правительства, а также Государственной программе стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванный COVID-19.

Пунктом 120 плана мероприятий по реализации Программы предполагается введение моратория на увеличение всех ставок налогов и сборов до 2021 года для устранения дополнительного финансового давления в период восстановления после кризиса и для сохранения ликвидности предприятий.

В Минэкономики также отмечают, что о соответствующей позиции ведомства сообщено Министерству финансов как главному органу формирования налоговой политики.

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“Предложение относительно повышения ставок акцизного налога на все виды топлива не согласуется с мероприятиями, предусмотренными Программой, и не поддерживается Минэкономики“, - утверждают в ведомстве.

Напомним, что только 1% украинцев считает справедливым нынешний уровень налогообложения.

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Теги: налоги, Кабмин, мораторий
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