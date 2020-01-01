Курс валют на 11 июня: Евро существенно дорожает
Нацбанк установил официальный курс валют на 11 июня.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 11 июня на отметке в 26,64 грн. Об этом сказано на сайте НБУ.
Евро при этом установлен на отметке 30,29 грн, что на 20 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 11 июня:
- 100 долларов США - 2664 грн
- 100 евро - 3029 грн (+20 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.
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