Курс валют на 11 июня: Евро существенно дорожает

Нацбанк установил официальный курс валют на 11 июня.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 11 июня на отметке в 26,64 грн. Об этом сказано на сайте НБУ.

Евро при этом установлен на отметке 30,29 грн, что на 20 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 11 июня:

100 долларов США - 2664 грн

100 евро - 3029 грн (+20 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 11 июня НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 11 июня НБУ

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.