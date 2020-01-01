Транш предоставлен в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.

Еврокомиссия предоставила Украине второй транш в сумме 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читай также: В ЕС приступили к утверждению €1,2 млрд Украине

“Благодарим ЕС за положительную оценку процесса внедрения реформ в Украине. Полученные средства усилят экономику на фоне мирового кризиса“, - написал глава украинского правительства.

Еврокомиссия одолжила Украине полмиллиарда евро https://twitter.com/Denys_Shmyhal

Читай также: ЕС выделит €20 млрд на борьбу с COVID-19 в мире

Напомним, что послы стран-членов Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине финансовой помощь в размере €1,2 млрд для преодоления экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.