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Еврокомиссия одолжила Украине полмиллиарда евро

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Транш предоставлен в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.
Еврокомиссия одолжила Украине полмиллиарда евро
Еврокомиссия одолжила Украине полмиллиарда евро
twitter.com/UA_EUMission

Еврокомиссия предоставила Украине второй транш в сумме 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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“Благодарим ЕС за положительную оценку процесса внедрения реформ в Украине. Полученные средства усилят экономику на фоне мирового кризиса“, - написал глава украинского правительства.

Еврокомиссия одолжила Украине полмиллиарда евро
Еврокомиссия одолжила Украине полмиллиарда евро
https://twitter.com/Denys_Shmyhal

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Напомним, что послы стран-членов Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине финансовой помощь в размере €1,2 млрд для преодоления экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.

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Теги: Еврокомиссия, макрофинансовая помощь, Шмыгаль, транш
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