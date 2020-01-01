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Кабмин одобрил меморандум о снижении "зеленого" тарифа: Подробности

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Тариф на возобновляемую энергию будет снижен на 15% для солнечных электростанций и на 7,5% для ветряных.
Кабмин одобрил меморандум о снижении "зеленого" тарифа
Кабмин одобрил меморандум о снижении "зеленого" тарифа
flickr.com

Кабинет министров Украины одобрил меморандум между правительством и инвесторами о возобновляемых источниках энергии. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду.

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Согласно принятому документу, так называемый “зеленый” тариф будет снижен на 15% для солнечных электростанций и на 7,5% для ветряных.

Кроме того, с 1 июля будет введен запрет на строительство новых солнечных станций в рамках действующей системы поддержки инвесторов.

Также, согласно меморандуму, с 1 июля при постройке солнечных электростанций цена по выплатам “зеленого“ тарифа будет определяться на аукционах.

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“Благодаря этому меморандуму и добровольному соглашению, которое будет подготовлено и достигнуто, мы сможем снизить нагрузку на рынок почти на 7 миллиардов гривен в год“, - сказала и. о. министра энергетики Ольга Буславец.

Напомним, что Кабинет министров Украины планирует остановить строительство новых электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, в частности солнечных и ветровых.

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Теги: зеленая энергетика, зеленый тариф, Кабмин, меморандум
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