До конца июня Украина получит $350 млн от Всемирного банка - Минфин

Утверждение новой программы с МВФ позволило возобновить сотрудничество с другими международными партнерами.

До конца июня Украина получит 350 миллионов долларов от Всемирного банка. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, утверждение новой программы с Международным валютным фондом стало позитивным сигналом для возобновления сотрудничества с другими международными партнерами.

“Во-первых, речь идет о Европейской комиссии. И я хочу поздравить вас: сегодня мы можем сказать, что мы получим первый транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро, и в ближайшее время, до конца года, мы дополнительно получим 1,2 миллиарда евро“, - сообщил Марченко.

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По его словам, в ближайшее время также будет разблокирована финансовая поддержка Украины со стороны Всемирного банка.

“Речь идет об одном миллиарде долларов до конца года. До конца июня мы получим 350 миллионов долларов“, - сказал министр.

Напомним, что Еврокомиссия одолжила Украине полмиллиарда евро.