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Нефть в четверг продолжает падать в цене

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Снижение цен на топливо обусловлено невысокими темпами роста спроса на сырье.
Нефть в четверг продолжает падать в цене
Нефть в четверг продолжает падать в цене
depositphotos.com

Мировые цены на элитные марки нефти в четверг ощутимо падают. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:14 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 3,26% - до 40,38 доллара за баррель. В то же время цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 3,84% - до 38,08 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, падение цен на “черное золото“ обусловлено невысокими темпами роста спроса на сырье. Эти тенденции усилились после появления статистики по запасам топлива в США.

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Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 5,7 миллиона баррелей и сейчас составляют 538,065 миллиона баррелей, что является рекордом с марта 2017 года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войска, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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