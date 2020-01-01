4 марта 2020 года Верховная Рада назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля и утвердила новый состав правительства.

Сегодня, 11 июня, исполняется 100 дней с момента начала работы действующего состава Кабинета министров Украины. 4 марта Верховная Рада 291 голосами назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность должность вице-премьера - министра развития общин и территорий Украины.

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В тот же день парламент утвердил и новый состав Кабмина. За это решение проголосовали 277 народных депутатов.

Денис Шмыгаль считает заслугой его правительства за первые 100 дней работы своевременное обеспечение карантинных мер и поддержку граждан в условиях эпидемии коронавируса. Об этом он заявил на заседании Кабмина в среду.

“Эти три месяца были действительно тяжелыми для страны. Мы столкнулись с вызовом, который мир никогда не видел: мы должны противостоять распространению пандемии и одновременно выводить страну из экономического кризиса, затронувшего весь мир“, - сказал премьер.

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По словам Шмыгаля, правительству удалось сохранить основу для восстановления и развития Украины.

“Первое и самое главное, что мы сделали, - обеспечили своевременные карантинные мероприятия и поддержали людей. Второе - это создание благоприятных условий для экономического восстановления страны. Было принято ряд инициатив для бизнеса и людей, чтобы смягчить тяжесть кризиса“, - отметил глава правительства.

В свою очередь издание “Слово и дело“ проанализировало, как члены правительства выполняли обещания с 4 марта по 10 июня 2020 года. Согласно данным СМИ, премьер-министру Денису Шмыгалю удалось реализовать 10 обещаний (14% всех обязательств, данных Кабмином). При этом глава правительства провалил больше всего обещаний среди своих коллег: 8 (11%).

Сегодня исполняется 100 дней Кабмину Шмыгаля Слово и дело

Пока ни одного обещания и не выполнили, и не провалили вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр по делам ветеранов Сергей Бессараб, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, и.о. министра финансов Игорь Уманский.

Напомним, что Кабмин подготовил новую Программу своих действий.

