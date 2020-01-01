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В Нефтегазовой ассоциации предупредили о подорожании топлива

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Введение 8,5% пошлины на поставки российского топлива могут привести к росту цен и разрушению системы обеспечения нефтепродуктами.
В Нефтегазовой ассоциации заявляют о давлении НПЗ на власть
В Нефтегазовой ассоциации заявляют о давлении НПЗ на власть
depositphotos.com

В Украине нарастает давление нефтеперерабатывающих и добывающих компаний на органы власти с целью увеличить свою долю рынка за счет нерыночных механизмов. Об этом говорится в сообщении Нефтегазовой ассоциации Украины.

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Там заявляют, что в результате таких действий под удар будут поставлены потребители и энергетическая безопасность Украины.

“Инициативы украинских НПЗ по введению 8,5% пошлины на российские поставки дизтоплива и сжиженного газа приведут не только к дополнительному росту закупочных цен, но и разрушат устойчивую систему нефтепродуктообеспечения, приведут к появлению уже новых мега-поставщиков с повышенной долей рынка и всеми вытекающими отсюда рисками“, - говорится в заявлении Ассоциации.

Там утверждают, что предлагаемые ограничения обойдутся экономике Украины в 11 млрд грн в год. При этом, по мнению Ассоциации, требуя помощи от государства и потребителей, сами НПЗ не берут на себя никаких обязательств по части объемов производства и размера инвестиций.

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В Нефтегазовой ассоциации Украины также отмечают, что ключевой проблемой украинских НПЗ, как государственных, так и частных, является отсутствие инвестиций.

“Скупая инвестиционная политика привела к закрытию заводов, уменьшению объемов нефтепереработки, устаревшей конфигурации выпуска моторных топлив и, как следствие, к увеличению импортозависимости Украины“, - говорится в заявлении Ассоциации.

Напомним, что прокачка нефти на украинских НПЗ достигла пятилетнего максимума.

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Теги: НПЗ, пошлины, нефтегазовая компания, дизтопливо, сжиженный газ
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