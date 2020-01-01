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Нафтогаз отозвал Витренко из Наблюдательного совета Укрнафты

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Вакантную позицию займет руководитель дивизиона "Нефть" Нафтогаза Николай Гавриленко.
Нафтогаз отозвал Витренко из Наблюдательного совета Укрнафты
Нафтогаз отозвал Витренко из Наблюдательного совета Укрнафты
Юрий Витренко/Facebook

НАК “Нафтогаз Украины“ отозвала Юрия Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете ПАО “Укрнафта“. Об этом сообщается на сайте компании.

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Согласно сообщению, за дальнейшее взаимодействие Нафтогаза с Укрнафтой будет отвечать финансовый директор НАК Петер ван Дрил.

Также в Нафтогазе сообщили, что позицию акционера в наблюдательном совете Укрнафты теперь будет занимать Николай Гавриленко. С января 2019 года он возглавляет дивизион “Нефть“ Группы Нафтогаз.

Позицию акционера в наблюдательном совете Укрнафты будет занимать Николай Гавриленко
Позицию акционера в наблюдательном совете Укрнафты будет занимать Николай Гавриленко
naftogaz.com

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“Юрий Витренко приложил заметные усилия в налаживании диалога между акционерами для оздоровления Укрнафты. Мы уверены, что опыт и квалификация Николая Гавриленко помогут качественно урегулировать те проблемные вопросы, которые остались нерешенными, в частности относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга“, - сказал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Напомним, что Витренко судится с Нафтогазом из-за невыплаченной премии.
 

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Теги: Нафтогаз, Витренко, Укрнафта
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