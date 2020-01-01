Главпочтамт на Крещатике хотят продать за миллиард гривен

Укрпочта планирует оставить себе операционный зал как символ и визитку, а другую часть помещения продать инвестору.

Национальный оператор почтовой связи “Укрпочта“ планирует продать помещение головного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 миллиард гривен. Об этом в эфире 24 канала сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

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По его словам, головной офис Укрпочты, в котором работает более тысячи людей, не должен располагаться в центре столицы.

“Крещатик, Майдан - места, где происходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель“, - сказал Смелянский.

По словам руководителя Укрпочты, существует идея оставить компании операционный зал как символ и визитку, однако другую часть помещения следует продать инвестору.

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“Чтобы привести офис в порядок - надо 75 миллионов. Мы его держим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы“, - сказал Смелянский.

Напомним, что генеральный директор “Укрпочты“ Игорь Смелянский откровенно сознался, сколько он на самом деле зарабатывает.

