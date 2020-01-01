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Главпочтамт на Крещатике хотят продать за миллиард гривен

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Укрпочта планирует оставить себе операционный зал как символ и визитку, а другую часть помещения продать инвестору.
Главпочтамт на Крещатике хотят продать за миллиард гривен
Главпочтамт на Крещатике хотят продать за миллиард гривен
depositphotos.com

Национальный оператор почтовой связи “Укрпочта“ планирует продать помещение головного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 миллиард гривен. Об этом в эфире 24 канала сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

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По его словам, головной офис Укрпочты, в котором работает более тысячи людей, не должен располагаться в центре столицы.

“Крещатик, Майдан - места, где происходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель“, - сказал Смелянский.

По словам руководителя Укрпочты, существует идея оставить компании операционный зал как символ и визитку, однако другую часть помещения следует продать инвестору.

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“Чтобы привести офис в порядок - надо 75 миллионов. Мы его держим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы“, - сказал Смелянский.

Напомним, что генеральный директор “Укрпочты“ Игорь Смелянский откровенно сознался, сколько он на самом деле зарабатывает.
 

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Теги: Укрпочта, Главпочтампт, продажа недвижимости, Майдан Незалежности
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