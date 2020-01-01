Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Таможня оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме

Комментариев: 0
Больше всего деклараций автоматически оформили в Киевской, Полесской и Днепровской таможнях.
Таможня оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме
Таможня оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме
Новая таможня/Facebook

Государственная таможенная служба Украины оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме, то есть без участия должностных лиц таможен. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Читай также: Зеленский признался, что не знает, как побороть контрабанду полностью

Согласно сообщению, на данный момент больше всего деклараций оформили в автоматическом режиме в Киевской таможне - 349. Далее следуют Полесская (346 деклараций) и Днепровская (114 деклараций) таможни.

“В ходе проекта еще вносились определенные коррективы в выполнение алгоритма таможенных формальностей, что позволило усовершенствовать введенный механизм“, - говорится в сообщении.

Читай также: Минфин связал блокирование погранпункта в Закарпатье с контрабандой

Как известно, 19 мая Гостаможслужба ввела пилотный проект по выполнению таможенных формальностей автоматизированной системой таможенного оформления в автоматическом режиме. Проект направлен на упрощение процедуры таможенного оформления.

Напомним, что 15 мая на заседании коллегии Государственной таможенной службы были уволены 50% руководителей региональных таможен. В частности, было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской и Буковинской таможен.

Поделись:
Теги: таможня, таможенная декларация, Гостаможня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь