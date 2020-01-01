Таможня оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме

Больше всего деклараций автоматически оформили в Киевской, Полесской и Днепровской таможнях.

Государственная таможенная служба Украины оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме, то есть без участия должностных лиц таможен. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно сообщению, на данный момент больше всего деклараций оформили в автоматическом режиме в Киевской таможне - 349. Далее следуют Полесская (346 деклараций) и Днепровская (114 деклараций) таможни.

“В ходе проекта еще вносились определенные коррективы в выполнение алгоритма таможенных формальностей, что позволило усовершенствовать введенный механизм“, - говорится в сообщении.

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Как известно, 19 мая Гостаможслужба ввела пилотный проект по выполнению таможенных формальностей автоматизированной системой таможенного оформления в автоматическом режиме. Проект направлен на упрощение процедуры таможенного оформления.

Напомним, что 15 мая на заседании коллегии Государственной таможенной службы были уволены 50% руководителей региональных таможен. В частности, было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской и Буковинской таможен.