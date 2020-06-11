Нацбанк снизил учетную ставку до 6%
Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Согласно сообщению, это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины. Свое решение в НБУ пояснили снижением уровня инфляции по сравнению с прогнозным показателем.
“Смягчение монетарной политики и другие антикризисные меры Национального банка, введенные в последние месяцы, поддержат деловую активность в стране. По нашим оценкам, падение украинской экономики во 2 квартале будет большим, чем ожидалось, хотя пик кризиса уже пройден. Поэтому для скорейшего возвращения экономики к росту необходимые достаточно решительные шаги“, - говорится в сообщении НБУ.
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В Нацбанке также отметили, что в условиях высокого уровня неопределенности дальнейшая монетарная политика регулятора будет зависеть от глубины падения потребительского спроса и от скорости восстановления деловой активности на фоне смягчения карантина.
Напомним, что в конце апреля Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 8%. Данное решение было принято для поддержки украинской экономики в рамках борьбы с коронавирусом.
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