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Нацбанк снизил учетную ставку до 6%

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Это - наинизший уровень учетной ставки в истории независимой Украины.
Нацбанк снизил учетную ставку до 6%
Нацбанк снизил учетную ставку до 6%
НБУ

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины. Свое решение в НБУ пояснили снижением уровня инфляции по сравнению с прогнозным показателем.

“Смягчение монетарной политики и другие антикризисные меры Национального банка, введенные в последние месяцы, поддержат деловую активность в стране. По нашим оценкам, падение украинской экономики во 2 квартале будет большим, чем ожидалось, хотя пик кризиса уже пройден. Поэтому для скорейшего возвращения экономики к росту необходимые достаточно решительные шаги“, - говорится в сообщении НБУ.

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В Нацбанке также отметили, что в условиях высокого уровня неопределенности дальнейшая монетарная политика регулятора  будет зависеть от глубины падения потребительского спроса и от скорости восстановления деловой активности на фоне смягчения карантина.

Напомним, что в конце апреля Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 8%. Данное решение было принято для поддержки украинской экономики в рамках борьбы с коронавирусом.

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Теги: НБУ, учетная ставка, монетарная политика
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Комментариев (1)
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tamarakoren    11.06.2020, 15:29
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tamarakoren
"Учетная ставка и инфляция: прямая связь". Ну что,недорогеньки,ожидаем рост курса доллара.Заждались,небось. Гречкой запаслись или впрок наелись?
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