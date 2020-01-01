Для "разогрева" экономики правительство планирует использовать классические подходы, которые известны во всем мире.

Шмыгаль рассказал, в чем будет заключаться "разогрев" экономики Скриншот

Одной из основных задач Кабинета министров Украины в 2020 году станет “разогрев“ экономики после карантина. Об этом во время пресс-конференции “100 дней правительства“ заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, параллельно с борьбой с COVID-19 Украина столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом.

“Хотя было закрыто лишь 6 отраслей экономики - транспорт, туризм, ресторанный бизнес, торговля непродовольственными товарами, массовые мероприятия - но эти сферы повлияли на всю экономику в связи с тем, что начало падать потребление, начала охлаждаться экономика“, - сказал глава правительства.

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По его словам, для “разогрева“ экономики правительство планирует использовать “классические подходы, которые известны во всем мире“.

“Здесь нет прорывных идей. Это увеличение государственных заказов, поддержка собственных производителей, инвестирование в “Большую стройку“. Также работаем над программой строительства мостов“, - уточнил Шмыгаль.

Напомним, что сегодня исполняется 100 дней Кабмину Шмыгаля.