Курс валют на 12 июня: гривна укрепляет позиции
Нацбанк установил официальный курс валют на 12 июня.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 12 июня на отметке в 26,59 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 5 копеек Об этом сказано на сайте НБУ.
Евро при этом установлен на отметке 30,17 грн, что на 12 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 12 июня:
- 100 долларов США - 2659 грн (-5 коп.)
- 100 евро - 3017 грн (-12 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.
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