Нацбанк установил официальный курс валют на 12 июня.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 12 июня на отметке в 26,59 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 5 копеек Об этом сказано на сайте НБУ.

Евро при этом установлен на отметке 30,17 грн, что на 12 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 12 июня:

100 долларов США - 2659 грн (-5 коп.)

100 евро - 3017 грн (-12 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 12 июня: гривна укрепляет позиции НБУ

Курс валют на 12 июня: гривна укрепляет позиции НБУ

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.