Смолий рассказал, почему снова подешевел доллар
В настоящее время ситуация на валютном рынке Украины остается благоприятной. С начала апреля предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос. Об этом во время брифинга сообщил председатель Национального банка Украины Яков Смолий.
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По словам главы НБУ, объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются меньшими, чем в докризисный уровень. При этом экспорт сокращается менее существенно.
“Вследствие этого гривна укрепилась, а Национальный банк, пользуясь благоприятной ситуацией, с начала апреля выкупил в международные резервы около 1,8 млрд долларов“, - сообщил Смолий.
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По его словам, НБУ уже вышел на чистую покупку валюты с начала года. Таким образом регулятор компенсировал затраты валюты из международных резервов, сделанные во время повышенного спроса на валюту в марте.
Напомним, председатель Национального банка Украины Яков Смолий рассказал, на что пойдет первый транш МВФ.
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