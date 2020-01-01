Половина средств из спецфонда по борьбе с COVID-19 уже потрачена - Шмыгаль
Половина средств из специального фонда по борьбе с пандемией коронавируса уже потрачена. Об этом во время пресс-конференции “100 дней правительства“ заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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“Около 50% средств использовано. Из приблизительно 65 миллиардов гривен до 30 миллиардов уже потрачено. Порядка 35 миллиардов гривен остаются для распределения“, - сообщил глава правительства.
По словам Шмыгаля, часть средств из спецфонда пошли на обеспечение пенсионных выплат, часть - на закупку медикаментов и средств индивидуальной защиты.
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Кроме того, по словам премьера, деньги из фонда выделялись на выплату заработных плат медикам, а также доплаты полицейским, пограничникам и работникам других служб, которые подвержены повышенному риску заражения COVID-19.
Напомним, что Денис Шмыгаль заявил о возможном ужесточении карантина в Украине.
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