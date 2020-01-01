Уплаченная сумма составляет почти треть доходов государственного бюджета за январь-май 2020 года.

С начала года Нафтогаз уплатил в госбюджет 31 млрд грн налогов flickr.com

За 5 месяцев 2020 года Группа “Нафтогаз“ уплатила в государственный бюджет 31 млрд грн налогов и сборов. Об этом сообщается на Facebook-странице Нафтогаза.

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Согласно сообщению, уплаченная группой сумма составляет 31% доходов государственного бюджета за указанный период.

“Много это или мало? Для сравнения: на ремонт и строительство дорог государственного значения власти планируют направить в этом году 31,5 млрд грн. - почти такую ​​же сумму“, - говорится в сообщении.

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В Нафтогазе подчеркивают, что группа является крупнейшим налогоплательщиком в Украине. Так, по результатам 2019 года размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 120,9 млрд грн.

Напомним, что чистая прибыль группы “Нафтогаз“ за 3 месяца 2020 года составила 3,2 млрд гривен. При этом за аналогичный период 2019 года чистая прибыль Нафтогаза составила 16 млрд гривен.