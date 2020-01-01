Нефть в пятницу продолжает падать в цене

Снижение цен на топливо обусловлено невысокими темпами роста спроса на сырье.

Мировые цены на элитные марки нефти в пятницу продолжают падение. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:20 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 1,43% - до 37,98 доллара за баррель. В то же время цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 1,79% - до 35,69 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, падение цен на “черное золото“ обусловлено невысокими темпами роста спроса на сырье. Эти тенденции усилились после появления статистики по запасам топлива в США.

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Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 5,7 миллиона баррелей и сейчас составляют 538,065 миллиона баррелей, что является рекордом с марта 2017 года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.