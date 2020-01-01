Нефтепродукты в Украине могут стать самыми дорогими в Европе: Названа причина

Введение 8,5% пошлины на импортное российское топливо может привести к росту цен и перебоям с поставками.

Нефтепродукты в Украине могут стать самыми дорогими в Европе depositphotos.com

Украина может выйти на первое место в Европе по уровню закупочных цен на дизтопливо и сжиженный газ. Это случится в случае введения ограничений на импорт нефтепродуктов, чего добиваются украинские нефтеперерабатывающие компании, утверждают в “Консалтинговой группе А-95“. Об этом сообщают Украинские новости.

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Ее эксперты называют дезинформацией заявления украинских НПЗ о якобы угрозе со стороны российских нефтепродуктов. Так, из-за низких объемов производства внутри страны трейдеры вынуждены импортировать топливо, а растущий спрос движет закупочные цены вверх.

В частности, если в 2018 году таможенные цены на российское дизтопливо были выше мировых на $16/т, то в 2020 году эта сумма увеличилась до $46/т. Между тем сжиженный газ поставляется с премией $70/т.

Аналитики “А-95“ считают, что любые ограничения по импорту спровоцируют рост цен и перебои с поставками.

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“Импортозависимый рынок нуждается в создании максимально легкого доступа ресурса, чтобы усилить конкуренцию и добиться лучших цен. Введение пошлин и квот на импорт ударит по конкуренции и вызовет взлет цены на дизтопливо и сжиженный газ до европейских максимумов”, - прогнозирует директор “Консалтинговой группы А-95“ Сергей Куюн.

В качестве примера подобного сценария эксперты приводят остановку российских поставок битума в 2019 году. Как известно, после этого украинские и белорусские НПЗ повысили наценки в 2020 году на $65-120/т. Сегодня битум в Украине - самый дорогой в Европе, при значительно более низком качестве продукта.

Введение пошлины в размере 8,5% при нынешнем уровне мировых цен приведет к повышению оптовых цен на дизтопливо минимум на 1000 грн/т, считают аналитики.

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Расходы на топливо крупнейших категорий потребителей Украины вырастут следующим образом:

Частный и коммерческий сектор - 4,0 млрд грн

Аграрный сектор - 1,9 млрд грн

Горно-металлургический комплекс - 0,7 млрд грн

“Укрзализныця“ - 0,3 млрд грн

Минобороны - 0,1 млрд грн.

“Высокие цены на дизельное топливо, сжиженный газ, битум и авиакеросин создают возможности для нормальной работы НПЗ и наращивания переработки. Эти предприятия принадлежат мощнейшим финансово-промышленным группам - “Приват“ и НАК “Нафтогаз Украины“, которые способны привлечь инвестиционные ресурсы без наращивания давления на потребителей“, - считает Сергей Куюн.

Напомним, что прокачка нефти на украинских НПЗ достигла пятилетнего максимума.