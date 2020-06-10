Меморандум Украины и МВФ 2020: Опубликован текст документа
МВФ обнародовал текст Меморандума по новой 18-ти месячной Программе Stand-by для Украины. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины.
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В документе, в частности, названы условия, которые должны соблюдать правительство Украины и НБУ в 2020-2021 годах, а также конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения пересмотров программы и получения следующих траншей МВФ.
“Выполнение положений Меморандума позволит до конца действия программы получить остальные средства от МВФ (2,9 миллиарда долларов), которые должны обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность“, - говорится в сообщении Кабмина.
Согласно Меморандуму, Украина должна выполнить следующие условия:
- до конца июня 2020 года - разработка планов сокращения проблемных кредитов государственных банков
- до конца августа 2020 года - просмотр всех тарифов на отопление и принятие упрощенной процедуры изменения домохозяйствами поставщика услуг
- до конца сентября 2020 года - подготовка новых организационных структур и системы для ГПС и ГМС, усиление корпоративного управления на государственных предприятиях, расширение полномочий наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины“
- до конца октября 2020 года - внесение изменений в законодательство для совершенствования механизма ликвидации банков и возвращения активов
- до конца ноября 2020 года - внесение изменений в закон о банковской деятельности, увеличение полномочий Национального банка Украины
- до конца марта 2021 года - аудит антикоронавирусного фонда с участием независимых аудиторов
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Международный валютный фонд в резюме к Меморандуму отмечает, что “опыт Украины в направлении макростабилизации за последние 5 лет и в рамках последовательных программ МВФ был значительным“. При этом, по мнению аналитиков Фонда, цель устойчивого и всеобъемлющего роста остается не достигнутой из-за отсутствия в Украине системных реформ.
Политические обстоятельства были благоприятными для решения этой давней проблемы, поскольку президентская антикоррупционная платформа поддерживалась беспрецедентным абсолютным большинством в парламенте. Однако вспышка пандемии COVID-19 значительно ухудшила перспективы и переориентировала государственную политику на сдерживание и стабилизацию.
В МВФ также прогнозируют, что украинская экономика резко сократится, поскольку жесткие меры сдерживания привели к значительному снижению внутреннего и внешнего спроса.
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“Ожидается, что бюджет сильно пострадает, с резким сокращением доходов и большими непредвиденными расходами, необходимыми для преодоления кризиса. Это, наряду с фактическим закрытием рынков капитала, создало острую необходимость поддержки платежного баланса“, - отмечают в МВФ.
Напомним, что Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление кредит Украине в размере пять миллиардов долларов.
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