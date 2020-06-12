По словам премьера, он гордится работой своей команды.

Шмыгаль показал фильм о 100 днях работы его Кабмина Скриншот

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль презентовал фильм о 100 днях работы возглавляемого им правительства.

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33-минутное видео под названием “100 дней правительства чрезвычайной ситуации“ опубликовано на Facebook-странице главы украинского правительства.

В описании к фильму Шмыгаль отметил, что с первого дня работы возглавляемый им Кабмин столкнулся с беспрецедентными мировыми вызовами - распространением пандемии и угрозой масштабного экономического кризиса.

“Наши министры показали сплоченность и единодушие. Горжусь работой нашей команды. 100 дней - это только начало, впереди много работы. Мы готовы“, - написал премьер.

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Напомним, что 11 июня исполнилось 100 дней с момента начала работы действующего состава Кабинета министров Украины. 4 марта Верховная Рада 291 голосами назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность должность вице-премьера - министра развития общин и территорий Украины.