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Шмыгаль показал фильм о 100 днях работы его Кабмина

Комментариев: 1
По словам премьера, он гордится работой своей команды.
Шмыгаль показал фильм о 100 днях работы его Кабмина
Шмыгаль показал фильм о 100 днях работы его Кабмина
Скриншот

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль презентовал фильм о 100 днях работы возглавляемого им правительства.

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33-минутное видео под названием “100 дней правительства чрезвычайной ситуации“ опубликовано на Facebook-странице главы украинского правительства.

В описании к фильму Шмыгаль отметил, что с первого дня работы возглавляемый им Кабмин столкнулся с беспрецедентными мировыми вызовами - распространением пандемии и угрозой масштабного экономического кризиса.

“Наши министры показали сплоченность и единодушие. Горжусь работой нашей команды. 100 дней - это только начало, впереди много работы. Мы готовы“, - написал премьер.

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Напомним, что 11 июня исполнилось 100 дней с момента начала работы действующего состава Кабинета министров Украины. 4 марта Верховная Рада 291 голосами назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность должность вице-премьера - министра развития общин и территорий Украины.

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Теги: Шмыгаль, 100 дней, Кабмин, фильм
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
мидори    12.06.2020, 13:00
Оценка:  0
мидори
а в фильме фраза услышать домбас звучала?без нее как то не впечатлит
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