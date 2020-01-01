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В Украине втрое уменьшилось количество районов: Подробности

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Существующее районное деление было проведено еще в СССР, в первой половине прошлого века.
В Украине втрое уменьшилось количество районов
В Украине втрое уменьшилось количество районов
depositphotos.com

Кабинет министров Украины утвердил список из 129 районов в Украине вместо 490 существующих. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, деление на существующие сейчас районы было проведено еще в первой половине прошлого века и уже не соответствует современным реалиям.

“Сейчас существует на карте 490 районов. Их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Сейчас есть районы, где проживает 5000 человек, и есть районы, где проживает более 180 тысяч человек. Есть большие перекосы в субвенциях, дотациях, способности этих районов“, - уточнил Шмыгаль.

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По словам премьера, новый проект районирования областей нужен для эффективного функционирования властей и отсутствия дублирования функций.

Напомним, что Минрегион обнародовал проекты будущих районов в Украине. Карты разработаны на основе предложений ОГА. Опубликованные карты не являются окончательными документами.

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Теги: районы, административно-территориальная реформа, Кабмин
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