Кабмин утвердил новую Программу деятельности: Подробности

Документ сегодня будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Кабинет министров Украины утвердил обновленную Программу деятельности правительства. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу.

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Также правительство признало утратившим силу постановление, которым был утвержден предварительный проект Программы.



В частности, в новом документе задекларировано продолжение Украиной пути евроинтеграции, а также внедрение технических и административных стандартов НАТО.

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Согласно Программе, правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. Кроме этого, документ содержит ряд мер, направленных на реинтеграцию временно оккупированных территорий.



Финансово-экономическим блоком Программы предусматривается поддержка национального производителя и внедрение стимулов для развития бизнеса в Украине.

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Среди социальных инициатив, в частности, предусмотрены ежегодный перерасчет пенсий, упрощение порядка назначения субсидий, а также увеличение помощи опекунам детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.



“В результате реализации всех инициатив Правительства мы планируем улучшить благосостояние украинцев. Социальные стандарты жизни людей вырастут, независимо от места проживания и социального статуса“, - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, что Верховная Рада отправила на доработку программу работы Кабмина.