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Кабмин утвердил новую Программу деятельности: Подробности

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Документ сегодня будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.
Кабмин утвердил новую Программу деятельности
Кабмин утвердил новую Программу деятельности
Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины утвердил обновленную Программу деятельности правительства. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу.

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Также правительство признало утратившим силу постановление, которым был утвержден предварительный проект Программы.

В частности, в новом документе задекларировано продолжение Украиной пути евроинтеграции, а также внедрение технических и административных стандартов НАТО.

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Согласно Программе, правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. Кроме этого, документ содержит ряд мер, направленных на реинтеграцию временно оккупированных территорий.

Финансово-экономическим блоком Программы предусматривается поддержка национального производителя и внедрение стимулов для развития бизнеса в Украине.

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Среди социальных инициатив, в частности, предусмотрены ежегодный перерасчет пенсий, упрощение порядка назначения субсидий, а также увеличение помощи опекунам детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

“В результате реализации всех инициатив Правительства мы планируем улучшить благосостояние украинцев. Социальные стандарты жизни людей вырастут, независимо от места проживания и социального статуса“, - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, что Верховная Рада отправила на доработку программу работы Кабмина.

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Теги: Кабмин, программа правительства, Шмыгаль
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