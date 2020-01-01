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Украина получила первый транш от МВФ

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Средства поступили в рассрочку в долларах, евро, иенах и юанях.
Украина получила первый транш от МВФ
Украина получила первый транш от МВФ
depositphotos.com

Украина получила первый транш от Международного валютного фонда по новой программе Stand-by в размере 2,1 миллиарда долларов. Об этом в Twitter сообщил председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

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“Официально: Украина только что получила $2,1 млрд 1-го транша от МВФ. Средства поступают не напрямую от МВФ, а из стран-членов. Со вчерашнего дня средства поступали в рассрочку в долларах, евро, иенах и юанях. Процесс завершен“, - написал глава НБУ.

Украина получила первый транш от МВФ
Украина получила первый транш от МВФ
twitter.com/YSmolii

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Напомним, что утвержденная Международным валютным фондом кредитная программа для Украины стала самой большой программой, которую фонд согласовал с начала коронакризиса.
 

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Теги: МВФ, транш, Смолий
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