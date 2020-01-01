Нацбанк установил официальный курс валют на 15 июня.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 15 июня на отметке в 26,73 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 14 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

Евро при этом установлен на отметке 30,21 грн, что на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 15 июня:

100 долларов США - 2673 грн (+14 коп.)

100 евро - 3021 грн (+4 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 15 июня: гривна теряет позиции НБУ

Курс валют на 15 июня: гривна теряет позиции НБУ

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.