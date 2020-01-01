В Минэнерго подсчитали выгоду от меморандума с "зелеными энергетиками"
Благодаря подписанию меморандума с производителями “зеленой“ энергетики Украине до 2030 года сэкономит около 2 млрд евро. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
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По ее словам, переговоры с инвесторами относительно меморандума были сложными и продолжительными.
“Предыдущим правительством было затянуто медиации с инвесторами, что повлияло на отрасль негативно в целом. Долги перед возобновляемыми источниками энергии составляют сегодня 14 миллиардов гривен“, - сообщила чиновница.
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По словам Буславец, подписанный меморандум в равной степени учитывает интересы инвесторов и государства.
“Благодаря имплементации меморандума мы сэкономим около 7 миллиардов гривен ежегодно. И это, безусловно, повлияет на каждого потребителя, который получает счета за электроэнергию“, - казала министр.
Напомним, что накануне Кабинет министров Украины одобрил меморандум между правительством и инвесторами о возобновляемых источниках энергии.
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