Нефть на мировых рынках в понедельник дешевеет

Падение цены на топливо спровоцировано новыми вспышками COVID-19 в США.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, в понедельник утром августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 2,3% - до 37,84 доллара за баррель. В то же время цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 1,18% - до 35,08 доллара за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть впервые за два месяца снизились на 8%. Такое падение, по мнению аналитиков, было вызвано новыми вспышками COVID-19 в Соединенных Штатах Америки.

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В то же время эксперты считают, что увеличение количества случаев заболеваемости негативно скажется на восстановлении спроса на сырье.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.