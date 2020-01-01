Каким будет курс доллара летом 2020 - прогноз эксперта

Экстремальных колебаний в сторону снижения курса гривны не ожидается.

Эксперт дал прогноз по курсу доллара до конца лета depositphotos.com

В связи с получением транша от Международного валютного фонда курс доллара в Украине до конца лета будет держаться на стабильном уровне. Об этом в эфире “Украина 24“ сказал директор Института экспертных оценок Вячеслав Бутко.

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По его словам, “с долларом и евро все будет хорошо“.

“Поскольку мы получили кредит МВФ, поскольку мы получили финансовую помощь ЕС, получим от Всемирного банка - в страну придет довольно немаленькое количество валюты, а в конце лета еще добавятся серьезные экспортные поступления от аграрной продукции“, - отметил эксперт.

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По словам Бутко, каких-то экстремальных колебаний в сторону снижения курса гривны до конца лета не ожидается.

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.