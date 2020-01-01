Каким будет курс доллара летом 2020 - прогноз эксперта
В связи с получением транша от Международного валютного фонда курс доллара в Украине до конца лета будет держаться на стабильном уровне. Об этом в эфире “Украина 24“ сказал директор Института экспертных оценок Вячеслав Бутко.
Читай также: МВФ прогнозирует в Украине доллар по 30 грн
По его словам, “с долларом и евро все будет хорошо“.
“Поскольку мы получили кредит МВФ, поскольку мы получили финансовую помощь ЕС, получим от Всемирного банка - в страну придет довольно немаленькое количество валюты, а в конце лета еще добавятся серьезные экспортные поступления от аграрной продукции“, - отметил эксперт.
Читай также: Курс доллара упал к самой низкой отметке за последние два месяца
По словам Бутко, каких-то экстремальных колебаний в сторону снижения курса гривны до конца лета не ожидается.
Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.
Полная версия правил