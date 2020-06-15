Прогноз стабильный: Moody's повысило кредитный рейтинг Украины

Украина стала единственной страной в мире, кредитный рейтинг которой был повышен во время пандемии COVID-19.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенный кредитный рейтинг Украины до уровня B3 со стабильным прогнозом. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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В ведомстве связывают повышение рейтинга Украины с недавним заключением новой программы с Международным валютным фондом.

“Украина поднялась в рейтинге долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства стран после подписания новой программы с МВФ Stand-bу размере $5 млрд и получения первого транша от МВФ $2.1 млрд“, - говорится в сообщении.

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В Минфине также подчеркивают, что Украина является единственным государством в мире, которой повысили кредитный рейтинг во время пандемии COVID-19.

Напомним, что Украина получила первый транш от МВФ.