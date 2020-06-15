Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Прогноз стабильный: Moody's повысило кредитный рейтинг Украины

Комментариев: 1
Украина стала единственной страной в мире, кредитный рейтинг которой был повышен во время пандемии COVID-19.
Прогноз стабильный: Moody's повысило кредитный рейтинг Украины
Прогноз стабильный: Moody's повысило кредитный рейтинг Украины
depositphotos.com

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенный кредитный рейтинг Украины до уровня B3 со стабильным прогнозом. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Читай также: МВФ оценил, когда Украина преодолеет кризис

В ведомстве связывают повышение рейтинга Украины с недавним заключением новой программы с Международным валютным фондом.

“Украина поднялась в рейтинге долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства стран после подписания новой программы с МВФ Stand-bу размере $5 млрд и получения первого транша от МВФ $2.1 млрд“, - говорится в сообщении.

Читай также: Глава Минфина презентовал программу реформ

В Минфине также подчеркивают, что Украина является единственным государством в мире, которой повысили кредитный рейтинг во время пандемии COVID-19.

Напомним, что Украина получила первый транш от МВФ.

Поделись:
Теги: кредитный рейтинг, МВФ, Moody's
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  15.06.2020, 11:07
Оценка:  0
гость
Главное чтоб xyй стоял. Вот какая стабильность должна быть. Как говориться лучше стабильныйxyй,чем xyeвая стабильность!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь