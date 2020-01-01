Петрашко рассказал про первые задачи Кабмина после 100 дней работы

В планах правительства - борьба с COVID-19, запуск промышленности и поддержка предпринимательства.

Первоочередной задачей Кабинета министров после 100 дней правительства является преодоление пандемии коронавируса. Об этом в эфире Украина 24 сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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Следующим шагом, по словам чиновника, должен стать запуск промышленности и придание нового импульса украинским предпринимателям.

“И здесь, наверное, уместно использовать такую ​​фразу как “Производи в Украине“. А мы хотим, чтобы производить в Украине было необходимо и выгодно, потому что это единственный путь, по которому идет и Евросоюз, и Соединенные Штаты, и другие страны, которые достигли успехов“, - сказал Петрашко.

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По его словам, третьим шагом со стороны Кабмина должно стать предоставление доступа к финансированию. Министр напомнил, что правительство расширило программу “5-7-9%“, по которой предприниматели теперь могут рефинансировать существующие кредиты под 0%.

“Предприятие, большое оно, среднее или какое угодно, должно иметь доступ к долгосрочному финансированию под рыночную процентную торговую ставку, но которая конкурентна с нашими странами-соседями, в первую очередь, с Евросоюзом“, - отметил Петрашко.

Напомним, что в Минэкономики призвали бизнес обращаться в банки за рефинансированием.