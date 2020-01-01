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ГТС и энергосистема Украины могут объединиться: Подробности

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Оператор ГТС и Укрэнерго хотят интегрировать системы и целостно развивать энергетическую инфраструктуру.
ГТС и энергосистема Украины могут объединиться
ГТС и энергосистема Украины могут объединиться
Оператор ГТС Украины

Оператор газотранспортной системы Украины и компания Укрэнерго планируют интегрировать обе системы и целостно развивать энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщается на сайте ОГТС.

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По мнению генерального директора ОГТС Сергея Макогона, технологическое единство газотранспортных и электрических систем очевидно. В то же время раньше у операторов не было общего видения перспективного развития.

“В Европе газовая генерация не только используется для балансировки электрических сетей, но и газотранспортные сети рассматриваются как возможность хранения и транспортировки избыточной энергии в виде синтетических газов. Сотрудничество операторов позволит значительно ускорить переход Украины к декарбонизованной экономике“, - сказал Макогон.

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Согласно сообщению, операторы планируют совместно взаимодействовать с НКРЭКУ и органами государственной власти. Кроме того, компании хотят активизировать работу с единой базой абонентов энергетических ресурсов и данных по потреблению.

Также ОГТС и Укрэнерго намерены сформировать портфель совместных проектов и разработать дорожную карту их внедрения.

Напомним, что операторы ГТС Украины и Словакии подписали договор о транзите газа.

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Теги: ГТС Украины, Укрэнерго, интеграция
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