Курс валют на 16 июня: гривна снова проседает к доллару
Нацбанк установил официальный курс валют на 16 июня.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 16 июня на отметке в 26,84 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 11 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
Евро при этом установлен на той же отметке, что и в предыдущий банковский день, - 30,21 грн.
Курс НБУ на 16 июня:
- 100 долларов США - 2684 грн (+11 коп.)
- 100 евро - 3021 грн.
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.
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