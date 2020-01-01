Курс валют на 16 июня: гривна снова проседает к доллару

Нацбанк установил официальный курс валют на 16 июня.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 16 июня на отметке в 26,84 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 11 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

Евро при этом установлен на той же отметке, что и в предыдущий банковский день, - 30,21 грн.

Курс НБУ на 16 июня:

100 долларов США - 2684 грн (+11 коп.)

100 евро - 3021 грн.

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 16 июня НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 16 июня НБУ

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.