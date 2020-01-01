ВАКС вынес первый приговор с тюремным сроком: Подробности
Высший антикоррупционный суд Украины признал депутата Киевского облсовета Александра Мефодия виновным в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщается на сайте ВАКС.
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Согласно сообщению, суд установил, что в апреле 2019 года депутат получил взятку за влияние на правоохранителей, прокуратуру и суд с целью возвращения арестованного имущества.
“Такие действия депутата были объединены с созданием условий, которые были квалифицированы судом как вымогательство“, - говорится в сообщении.
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Судом было принято решение лишить Мефодия свободы сроком на пять лет, а также конфисковать автомобиль. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.
Напомним, что НАБУ открыло два дела против главы ОП и его брата.
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