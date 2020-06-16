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Нефть на мировых рынках продолжает вяло дешеветь

Комментариев: 2
Восстановление спроса на сырье замедляется ростом случаев заболеваемости COVID-19.
Нефть на мировых рынках продолжает вяло дешеветь
Нефть на мировых рынках продолжает вяло дешеветь
depositphotos.com

Мировые цены на нефть во вторник продолжают несущественно снижаться. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:17 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,1% - до 39,7 доллара за баррель. В то же время цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,1% - до 37,1 доллара за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть впервые за два месяца снизились на 8%. Такое падение, по мнению аналитиков, было вызвано новыми вспышками COVID-19 в Соединенных Штатах Америки. Эксперты считают, что увеличение количества случаев заболеваемости негативно скажется на восстановлении спроса на сырье.

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Накануне министр энергетики ОАЭ выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ будут выполнять взятые на себя обязательства по сокращению добычи сырья в рамках достигнутых договорённостей. По его словам, есть признаки роста спроса на нефть, поскольку все больше стран ослабляют карантин.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.
 

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  16.06.2020, 10:37
Оценка:  0
гость
Вяло может только йух висеть.
гость  (аноним)  16.06.2020, 09:51
Оценка:  -2
гость
Уже второй сланцевый гигант в Америке обанкротился! Им надо цену не меньше 47 (а сланцевая зачастую дешевле WTI).
А в России себестоимость добычи от 6 до 28. Как то так малята
Путин-Xyйло    16.06.2020, 10:16
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Черпайте дальше свой резервный фонд в нарасции мечтатели.
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