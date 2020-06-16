Нефть на мировых рынках продолжает вяло дешеветь

Восстановление спроса на сырье замедляется ростом случаев заболеваемости COVID-19.

Мировые цены на нефть во вторник продолжают несущественно снижаться. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:17 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,1% - до 39,7 доллара за баррель. В то же время цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,1% - до 37,1 доллара за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть впервые за два месяца снизились на 8%. Такое падение, по мнению аналитиков, было вызвано новыми вспышками COVID-19 в Соединенных Штатах Америки. Эксперты считают, что увеличение количества случаев заболеваемости негативно скажется на восстановлении спроса на сырье.

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Накануне министр энергетики ОАЭ выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ будут выполнять взятые на себя обязательства по сокращению добычи сырья в рамках достигнутых договорённостей. По его словам, есть признаки роста спроса на нефть, поскольку все больше стран ослабляют карантин.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

